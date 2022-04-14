屏縣府三級五區體育人才培育政策經7年發展後，學生留縣升學率提高14％。圖為屏東縣長（中）接見排球績優選手。（謝佳潾攝）

屏縣府三級五區體育人才培育政策經7年發展後，學生留縣升學率提高14％。圖為屏東縣長（中）接見排球績優選手。（謝佳潾攝）

屏縣府2016年實施三級五區體育人才培育政策，曾遭質疑幫他縣市培養人才，但歷經7年發展後，不僅學生留縣升學率提高14％，目前還朝五級五區邁進，增加大學及就業端，以一條龍培育方式，在地深根化學子的選手養成之路。

屏東曾是體育大縣，但因高中、大學銜接問題，導致許多運動健兒在國中畢業後，都選擇到他縣市發展，長年來人才流失問題嚴重，縣長潘孟安為解決問題，7年前推出三級五區體育人才培育政策，以屏北、屏東、潮州、東港、屏南等5區為基礎，各區各校都有專項發展，學生投入後從國小至高中都能完美銜接。

不料，原是促進體育好手根留家鄉的計畫，卻引發教練質疑，教練透露，三級五區的出發點很好，對比昔日確實有整合資源、目標性發展，但當訓練資源、附加條件不如他縣市專項運動強校時，如對方祭出入學免學雜費，出走潮還是擋不了，對方還可能會謝謝屏東幫忙培育人才，所以若未有更長遠的計畫，人才還是難留。

對此，縣府坦承確有難處，每次在大型體育賽事現場，都可見到外縣市學校的教練在旁虎視眈眈搜尋人才，多是要挖角高中級別的選手，但縣府也有應對措施，如增加獎勵措施等，所以近年來出走潮不僅有趨緩，學生留縣升學率還提高14％。

但縣府也說，長遠計畫才是解決之道，所以目前朝五級五區發展，也就是增加大學及就業端，以排球來說，已成功媒合屏東大學以及屏東台電男子排球隊，讓排球好手從學習到就業都能根留屏東。

潘孟安說，在甫落幕的國中排球聯賽及企業17年甲級排球聯賽中，潮州國中、新園國中拿亞、季軍，屏東台電男子排球隊奪冠，成績相當優異，相信這些都會成為很好的指標，期許未來是外縣市的選手投入屏東體育界發展。