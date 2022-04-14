今年紙風車藝術卡車巡迴演出首場將於下周22日晚上在嘉義縣大林鎮魔幻公園旁舉辦，由即將成真火舞團帶來火舞表演。（張亦惠攝）

紙風車台灣鄉村卡車藝術工程自2014年至今已8年了，由RC文化藝術基金會出資，歷經8個多月改版17噸卡車，14日亮相，今年卡車巡迴演出首場將於下周22日晚上在嘉義縣大林鎮魔幻公園旁舉辦，由即將成真火舞團帶來火舞表演。

即將成真火舞團是台灣最大的火舞比賽冠亞軍共同合作組成的隊伍，經常受邀至韓國、馬來西亞、捷克等國家表演。團長蔡宏毅說，下周將在嘉義大林帶來《珍火馬戲團》全新劇碼，珍惜火焰、珍惜夥伴，因這兩年疫情期間，火舞團完全沒有舞台，只能不斷練習，練習過程中的很多辛酸創造了這齣劇，希望將台灣的火舞的溫暖送給全台、全世界，為大家帶來希望。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，紙風車319走完後就發想找其他團隊一起全台巡迴，藝術卡車打開就是舞台，不需要再另外搭建，邀請其他團隊一起跟著卡車到全台各地表演，把最好的帶到台灣各個角落，2014年至今，已深入台灣140個鄉鎮市區、累積221場精彩演出，12分鐘內從卡車變成舞台，讓民眾從卡車開台秀開始欣賞演出。

RC文化藝術基金會執行長王俊凱指出，卡車藝術工程是紙風車打造一個平台，讓藝術家下鄉巡演，這個概念是從嘉義發想，因此2022卡車春藝趣全國巡迴首場就從嘉義出發。

嘉義縣長翁章梁說，紙風車一直以來帶給所有大小朋友歡笑，用藝術撫慰受疫情困頓的民眾心靈，這次精彩的演出，絕對不能錯過，力邀鄉親帶著家中小朋友一同來欣賞。身為大林女兒的嘉縣農會總幹事黃貞瑜為了感謝贊助單位選擇大林作為全台首演地點，準備2000份小禮物要給現場的小朋友。