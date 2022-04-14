台南市六甲區林鳳社區文化、自然資源豐富，成功大學通識課程近年推出踏溯台南計畫，其中一條路線與林鳳社區合作，由社區發展協會志工導覽菁埔埤的歷史以及與附近農牧業，預計這個學期會有800多名學生分批前往林鳳營社區踏查，在成大師生協助下，不僅加強了志工導覽技巧，讓社區的導覽內容更精彩豐富。

林鳳社區位於六甲區西邊，由中社里、龜港里、菁埔里3個里組成，附近有創立於1901年的林鳳營火車站、道班房，還有國家重要溼地菁埔埤，獨特的落羽松森林、知名林鳳營牧場。

近年來社區除了組成水資源志工隊，守護埤塘環境，也培養一批導覽志工，推動社區觀光，趁著落羽松熱，推出多次社區小旅行。

成功大學文學院通識課程致力於推廣台南地方學，希望讓學子及一般民眾對腳下這片土地的文化有更深入的瞭解，這學期在踏溯台南課程中，特別與林鳳社區合作，安排了一條「水乳交融─水資源與農業、畜牧業」路線。

帶隊的成大陳志昌老師說，林鳳社區的環境與發展，與台南水利建設、農牧業發展關係密切，課程規畫希望讓社區志工導覽社區歷史人文，例如菁埔埤的歷史以及與周遭農牧業的關係，同時亦讓學生們探訪社區營造實例，符合課程實地踏查、學習的精神。

林鳳社區表示，在為學生導覽過程中，可以知道年輕人的想法，來自不同科系的學子，有更多元的觀點，在每次導覽中，都有很大收穫，增加知識常識，修正導覽內容，讓每次的導覽愈來愈豐富生動。