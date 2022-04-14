建於1924~1928間的林懋陽故居，建築外型屬紅磚式洋樓非常具有當年時代的特色。（文化資產處提供／張妍溱台中傳真）

今年邁入第3年「台中傳統藝術巡演活動」，首場表演將邀「合和藝苑」，於16日在歷史建築林懋陽故居登場，周末假日攜家帶眷前往聆賞南管音樂，入場參與活動的前150名觀眾，將可獲得飲料兌換券1張，演出結束時並贈送特製專屬「南管口罩」，限量200份，送完為止。

台中市文化資產處說，「這次演出的場地是洋樓前埕，與過去的古厝演出感覺不一樣，不搭台、不粉墨登台，就像家有喜事，絃歌悠揚、以樂會友的舒情場景」，藝師林吳素霞回憶早期玩絃管的場景，在前面擺著1張桌子放樂器、放著蜜餞、1小碟鹽，自由自在。

文化資產處表示，林吳素霞的祖父及父親，皆為南管音樂名師，尤其對南管戲曲文化資產保存推廣不遺餘力，曾獲教育部第4屆民族藝術薪傳獎及文化部指定的「重要傳統藝術保存者」。「合和藝苑」由林吳素霞於1993年創立，曾獲「台中市表演藝術金藝獎」肯定。

文化資產處指出，4月18日是「國際文化資產日」，今年台中市政府文化局請文化部認定「重要傳統藝術南管戲曲保存者」林吳素霞領軍的「合和藝苑」演出南管音樂；適逢疫情期間，呼籲參加者配合實聯制、量測體溫、手部消毒、全程佩戴口罩及保持安全社交距離，鼓勵完成第3劑參加。

文化資產處表示，建於1924~1928間的林懋陽故居，建築外型屬紅磚式洋樓非常具有當年時代的特色，融合台灣、西洋和日本3種風格，可說是台中市的建築瑰寶，希望藉由跨界連結傳統表演藝術及歷史建築氛圍，讓現場民眾體驗文化資產的場所精神。