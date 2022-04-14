台中市政府公布14日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布14日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布14日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布14日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市政府公布14日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市14日新增25例新冠肺炎新增個案，雖然疫調還未出爐，衛生局公布5頁足跡，北區火鍋名店刁民酸菜魚又中了，而其他包括總站夜市等多處。

台中市新增確診個案足跡包括4月2日北屯區吳式跆拳丹飛館；4月3日北區法樂精品婚紗、總站夜市；4月5日北屯區Mo-Mo台中私人健身教練工作室；4月6日北區刁民酸菜魚；4月8日台中高鐵（台中-台北）、中友百貨。

4月9日北區新福商務旅館、台中仙鴻宮、愛買復興店-寶達港式茶餐廳、烏日區臻愛會館、南區新榮美剪髮、家樂福-台中復興店、文心秀泰-開飯川食堂、全家便利商店台中太陽店；4月10日愛買復興店-寶達港式茶餐廳、台中市士林靈糧堂教會、南屯豬腳麵線、和欣客運朝馬站、中友百貨、黎明黃昏市場、南屯區老常在麻辣鍋、西區百里香牛肉麵、北區出櫃-西屯店、文心秀泰。

4月11日馥漫麵包花園-美村店、台灣銀行-水湳分行、愛買復興店-寶達港式茶餐廳、台中市士林靈糧堂教會、南區老鑼牛肉麵、西屯區林池上美食便當、全聯-台中忠義店、西區50嵐台中國美店、文心秀泰-COLD STONE；4月12日全家便利商店台中興美店、全家便利商店台中太陽店、北屯區Mo-Mo台中私人健身教練工作室、南屯區美＋樂藥妝保健藥局東興門市、南屯區宜華蛋餅中市大墩店、康是美新美村門市、全家便利商店台中新美村店、北區津品園。

台中市政府在疫調出爐後，已通知相關場域清消，衛生局也請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。