御盟集團旗下的金馬賓館當代美術館，年度計畫《有光的地方》將開展，以御盟董事長邵永添、邵雅曼這2位才藝父女檔的作品為主軸，三段式地與音樂製作人陳建騏、味覺藝術家江振誠、廣瀨晉平，以及聲響音樂家劉芳一，進行一趟探索感知的奇幻旅程。

負責策展的永添藝術執行長邵雅曼14日表示，《有光的地方》展覽，主要的出發點，在於感知的探索，無論是Web3虛擬平台、或是美術館實體平台，一致的目標就是，開啟我們在視角維度、感官經驗、思想實踐上的思維轉換。

她說，在這個轉換過程中，會衍生新的創作經濟，這個發展正是未來藝術的價值所在，卲雅曼強調，「創作，只因為這件事，代表著我們對探索世界的著迷，感知，是形成世界的力量」。

卲雅曼指出，15日開展的《有光的地方》The Place Where There Is No Darkness，邀請高雄聲響音樂家劉芳一共同創作，其實也是希望藉由這樣的跨域，讓更多人看見不同領域創作者的聲音；而透過江振誠主廚與廣瀨料理長對於味覺的形式，有不同的藝術昇華，則是凝聚了背後上百人團隊追尋極致的熱情。在虛擬平台科技端，尚存許多問題需要克服的現狀下，可以透過一次又一次的合作，激盪出嶄新的創作型態。

她說，「聯覺」，是這次跨域合作的重點，以聲音與視覺藝術為例，這兩種感覺，本來在文化上面，就已經創造了記憶關係，內化在我們的生活經驗上，比如低音，比較容易讓你聯想到深的顏色，因為那個低音，相對來說，比較常發生在洞穴、夜晚的時候，明亮的聲音比較容易讓我們連想到金屬，容易讓人連結到光線的感覺。

邵雅曼指出，實現視覺藝術與聲響創作的對話，進而可能帶來流行音樂與設計創作的轉變，這件事情的源頭，就是我們對於感知能力更加敏銳、進而產生出觀看世界的新視角，共同創造出屬於這個時代的文化。

對於她的父親邵永添的創作，邵雅曼表示，「相較於繪畫，他的創作，更像是行動」，因為，看待他的創作，是非常、非常少見的藝術與社會連結關係。

邵雅曼指出，她推行過嶋本昭三、蔡國強、以及今年秋預計與紐約ARMAN進行的合作，這些藝術家，都是藝術領域上很重要的革命者，然而，她認為她的父親邵永添的創作，所帶來改變的力量，不僅止於藝術，而是藝術與社會之間的實質關係，作品既是作者的主張，也是生命價值與意志的影響力。

她透露，有一次問他，為什麼他所創立的「御盟」，建築作品萌芽於城市的某個社區，就好像與那個社區的鄰居，互相處在不同時空一般，像是那個地方十年、甚至二十年後的樣子。

當邵永添回覆指出，「要做箭頭，不要做圓心，因為這樣，作品才有存在的價值」，邵雅曼表示，後來她才明白，畫中那些力道強烈的揮灑，並非隨意，而是源自在逆境中勇敢，這些無懼又恣意的筆觸，構成了充滿美感平衡的幾何結構，內有規矩自成方圓。