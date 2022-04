御盟集團旗下的金馬賓館當代美術館,年度計畫《有光的地方》將開展,以御盟董事長邵永添、邵雅曼這2位才藝父女檔的作品為主軸,三段式地與音樂製作人陳建騏、味覺藝術家江振誠、廣瀨晉平,以及聲響音樂家劉芳一,進行一趟探索感知的奇幻旅程。

負責策展的永添藝術執行長邵雅曼14日表示,《有光的地方》展覽,主要的出發點,在於感知的探索,無論是Web3虛擬平台、或是美術館實體平台,一致的目標就是,開啟我們在視角維度、感官經驗、思想實踐上的思維轉換。

她說,在這個轉換過程中,會衍生新的創作經濟,這個發展正是未來藝術的價值所在,卲雅曼強調,「創作,只因為這件事,代表著我們對探索世界的著迷,感知,是形成世界的力量」。

卲雅曼指出,15日開展的《有光的地方》The Place Where There Is No Darkness,邀請高雄聲響音樂家劉芳一共同創作,其實也是希望藉由這樣的跨域,讓更多人看見不同領域創作者的聲音;而透過江振誠主廚與廣瀨料理長對於味覺的形式,有不同的藝術昇華,則是凝聚了背後上百人團隊追尋極致的熱情。在虛擬平台科技端,尚存許多問題需要克服的現狀下,可以透過一次又一次的合作,激盪出嶄新的創作型態。

她說,「聯覺」,是這次跨域合作的重點,以聲音與視覺藝術為例,這兩種感覺,本來在文化上面,就已經創造了記憶關係,內化在我們的生活經驗上,比如低音,比較容易讓你聯想到深的顏色,因為那個低音,相對來說,比較常發生在洞穴、夜晚的時候,明亮的聲音比較容易讓我們連想到金屬,容易讓人連結到光線的感覺。

邵雅曼指出,實現視覺藝術與聲響創作的對話,進而可能帶來流行音樂與設計創作的轉變,這件事情的源頭,就是我們對於感知能力更加敏銳、進而產生出觀看世界的新視角,共同創造出屬於這個時代的文化。

對於她的父親邵永添的創作,邵雅曼表示,「相較於繪畫,他的創作,更像是行動」,因為,看待他的創作,是非常、非常少見的藝術與社會連結關係。

邵雅曼指出,她推行過嶋本昭三、蔡國強、以及今年秋預計與紐約ARMAN進行的合作,這些藝術家,都是藝術領域上很重要的革命者,然而,她認為她的父親邵永添的創作,所帶來改變的力量,不僅止於藝術,而是藝術與社會之間的實質關係,作品既是作者的主張,也是生命價值與意志的影響力。

她透露,有一次問他,為什麼他所創立的「御盟」,建築作品萌芽於城市的某個社區,就好像與那個社區的鄰居,互相處在不同時空一般,像是那個地方十年、甚至二十年後的樣子。

當邵永添回覆指出,「要做箭頭,不要做圓心,因為這樣,作品才有存在的價值」,邵雅曼表示,後來她才明白,畫中那些力道強烈的揮灑,並非隨意,而是源自在逆境中勇敢,這些無懼又恣意的筆觸,構成了充滿美感平衡的幾何結構,內有規矩自成方圓。