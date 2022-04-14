還來不及罰還是今年第一季金融業比較乖？金管會14日公布，今年前三月銀行、保險及證期局裁罰案共70件，罰鍰總金額2,793萬元，比去年同期件數少22件、減幅近24％，金額則少3,042萬元，少了52％以上，即首季沒有大金額罰案。

尤其銀行局首季完全沒有裁罰案，直到12日才公布國泰世華銀行的資安裁罰案200萬元；證期局開罰證券期貨業10件、708萬元，金額不到去年同期的一半；上市櫃公司則被罰46件、780萬元，件數多四件，金額比去年少8％；保險局則有14件、1,305萬元，金額比去年少一半。

首季金融裁罰案最大苦主，一是丹尼爾投顧因不當借貸給負責人，未經許可搬遷據點等，被罰300萬元；另一家是新光人壽，因前董事長吳東進召開及參與會議衍生的公司治理、內控問題，被罰300萬元，其餘有三家壽險、一家產險各被罰120萬元，三家證券被罰72萬元，已算是首季被罰金額較大者。