高雄捷運場站聯合開發案雙連發！繼高雄橘線O10+Y18衛武營站土地開發案之後，第二個「高雄市大眾捷運系統橘線O13大東藝術中心站土地開發案」，14日舉辦招商說明會，該基地面積3,602.47坪，預估開發量體可達4.5萬坪，可望吸引民間投資金額達89億元，未來開發總銷金額初估上看167億元。

14日由高雄副市長林欽榮率隊舉辦的招商說明會，特地邀請法務部廉政署鄭銘謙署長、高雄地方檢察署莊榮松檢察長、橋頭地方檢察署洪信旭檢察長、臺灣透明組織協會蕭宏金理事等人共同宣示，成立廉政平臺，期望能透過公平、公正、透明的招商程序協助順利推動該案。

高雄副市長林欽榮致詞指出，O13站土地開發是高雄市第三個捷運土地開發案，第二個是高雄橘線O10+Y18衛武營站土地開發案，第一個則是已經動土的橘線O4舊高雄市議會站。

林欽榮表示，O13開發案位於鳳山生活圈的核心，正對大東藝術中心與9.33公頃大東公園為鄰，有人文底蘊及自然景觀視野，步行範圍可及鳳山車站、行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施。

他說，捷運O13站聯開案，未來配合衛武營、鳳山車站舊城開發，及大東周邊文化創意產業，將打造鳳山中城金三角，透過軌道經濟，加值開發，該案高市府分回的樓地板，也將引入公車轉運站、公共托育及日間照顧中心等公益服務。

林欽榮表示，高雄市長陳其邁上任之後，積極推動交通建設，捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園線、以及輕軌成圓4線齊發，該案作為捷運聯開第3案，職住遊憩機能加值下，將成為鳳山地區發展重要契機。

他說，捷運橘線近年受惠於周邊多處藝文活動場域，包含駁二藝術中心、文化中心、大東文化藝術中心、以及衛武營文化藝術中心等，未來捷運路網完善後，捷運場站周邊房價後勢發展可期，將能加速實現大眾運輸導向發展（TOD）遠景，並帶動高雄市後續軌道路網共構開發。

高雄捷運局長吳義隆表示，高雄捷運橘線O13大東文化藝術中心站的基地，面積約11,909平方公尺（約3602.47坪），基地預估開發量體可達4.5萬坪，民間投資金額約89億元，未來開發總銷金額初估上看167億元。

吳義隆說，該案捷運開發區土地使用比照商業區，法定容積率630％，尚可依規定申請捷運容積獎勵，未來審查分為二階段，第一階段為資格標，須符合近10年單一建築實績不低於29.64億元、或累積不低於88.91億元；第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、時程規劃、建築計畫與工程可行性、經營管理及權益分配規劃、與捷運營運機構合作構想、團隊組成與實績、對都市發展貢獻、土地所有人最低分配比例、申請人給付權利價值權利金或回租承諾、簡報與詢答等，各方面進行評分。