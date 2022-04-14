4年前Uber的鄧姓女司機開車載送2362萬多元現金，不料被3名搶匪搶走現金，檢方起訴指控，幕後主使者是有幫派背景的舞廳大股東郝廣民，台北地方法院一審依夥攜帶武器強盜罪將郝男判刑10年，但台灣高等法院二審逆轉判無罪。可上訴。

高院認為，依照券內證據無法認定郝男親自參與犯罪，全案只有其中一名搶匪林姓男子片面指述，不足以證明郝是強盜案主導者，況且林男前後證述不一，檢察官提出的證據無法證明郝的犯行，因此改判無罪。

2018年10月29日晚間，開Uber的鄧姓女司機與同車王姓女子替地下匯兌業者護送3950萬元現金，王姓、林姓、劉姓搶匪趁2女停車購買鹽水雞之際，跳上駕駛座連錢帶車開走，警方獲報後陸續將王、林2人逮捕到案，另對劉男發布通緝。

林男認為「該給的沒給」，2大袋現金只分得百萬元，心有不甘，向警方供出幕後主使者是郝廣民，警方進而鎖定郝男行蹤，最後在屏東將他逮捕。