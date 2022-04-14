綜合外媒報導，電動車龍頭品牌特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正式宣布，將全面收購社交平台推特(Twitter)100% 股份，將以每股 54.20 美元(台幣約1573元)現金出價，預估總市值達430億美元(台幣約1.2兆)。

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

報導指出，特斯拉執行長馬斯克早前才宣布退出推特（Twitter）董事會，不過仍是推特公司最大股東。週四，提交最新的美國證券交易委員會13D文件中證實，即將以每股54.20 美元(折合台幣約1,573元)全面收購推特100%的股份。

一份寫給推特董事會主席泰勒(Bret Taylor)的信件中，馬斯克表示:「我投資推特，因為我相信它是成為全世界言論自由平台的潛力股，而且言論自由是現代社會運作最不可或缺的要素。」

美國社交平台推特(美股代碼TWTR)市值約370億美元，此次馬斯克給出的報價約為430億美元(折合台幣約1.2兆)。