民眾透過日常飲食補充營養、幫助維持健康已然成了消費習慣，根據國際市場研究機構Innova Marketing Insights調查，有60％的消費者正在尋找能夠幫助健康維持的食物與飲品。雀巢旗下專為成長階段孩子設計的克寧保久乳飲品系列，革新推出以「超級食物」概念打造的乳飲品系列新組合，包括新品克寧紫薯藜麥牛奶，添加「超級穀物」有：三色藜麥及台灣在地紫甘藷，高營養價值幫助維持消化道機能並維持健康。

根據雀巢內部消費者調查，家長選擇乳飲品時最重視「營養價值」，且還會比較營養成分，但另方面又希望能兼顧孩子的口味喜好。克寧以「超級食物」概念，打造兼具營養及好喝的保久乳飲品新配方紫薯藜麥牛乳，同時滿足家長需求及孩子口味。

事實上，「超級食物」概念興起約有10年，藜麥、甘藷、益生菌等，普遍被認為是超級食物家族裡的成員。全新上市的克寧紫薯藜麥牛乳，除了有牛奶中天然含有的鈣質，還添加三色藜麥，並採用在地生產紫甘藷。雀巢營養師周少鼎表示：「藜麥營養價值高，是優質的植物蛋白來源，同時還可以提供膳食纖維及鉀、鐵、鎂等微量礦物質，有『穀物之母』的稱號；紫甘藷除了含有膳食纖維以外，還提供矢車菊素、芍藥花素等花青素，花青素具抗氧化功用。」

有「超級穀物」加持的克寧紫薯藜麥牛乳，營養又好喝的同時，更方便隨身帶、隨時補，讓家長可以即時幫小孩補充營養。同時，一瓶約等於1根香蕉的膳食纖維，且熱量不到69大卡， 也適合全家大小飲用，享受美味無負擔，更是課餘或休閒時間的營養好選擇。