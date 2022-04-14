台南市楠西梅嶺賞螢季開跑，為了防疫，今年還是比照去年模式控管周末賞螢人數，每梯次增為800人，多數梯次都已秒殺，許多遊客近日已搶先上山看火金姑，回報螢況大爆發，看得非常過癮。

楠西梅嶺螢火蟲棲地主要分布在伍龍步道的高海拔處，從出水仔往上的茶園，一直到山頂的稜線等，沿線都有螢火蟲蹤跡。今年由於雨水充足，螢火蟲棲地草地溼度夠，前兩周螢火蟲已陸續出現，不少民眾已先趁著人數管制實施前就去賞螢，近1周來，伍龍步道前停車場，到傍晚時幾乎是停滿的，賞螢人數應超過上百人。

有遊客表示，今年不只出水仔茶園區有螢火蟲，部分梅園裡也可以看到螢光點點，想捕抓螢火蟲閃爍美景的遊客，應該都有收穫。

台南市觀光旅遊局表示，今年伍龍步道賞螢仍採線上實聯預約登記報名，時間從16日起至5月1日為期3周，星期六、日假日期間，每天開放2梯次，每梯次以800人為限，不過，報名一開放，周六時段馬上額滿，只剩每周日16時至17時第1梯次還有名額。

觀旅局呼籲民眾，沒報到名的人可多多利用平日前往上山賞螢，避開人潮，也可以賞受較佳賞螢環境。此外，梅嶺大湖桶附近油桐花正盛開，吸引遊客前往拍照打卡，賞螢民眾下午可先至大湖桶賞花，再上伍龍步道賞螢，下山再品嘗梅嶺美食。

台南市警察局玉井分局表示，賞螢季期間，星期六、日楠西區南188線5公里處，於梅嶺資訊站開始管制總重逾6.5公噸，軸距逾4公尺之大客車進入，且大眾餐廳前管制所有車輛進入，避免影響到螢火蟲的棲息。活動期間，大台南公車綠22線玉井往梅嶺有加開班次，搭車民眾要留意班次時間。