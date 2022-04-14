1對新手爸媽日前準備首次看腹中胎兒的超音波照，但一看照片卻相當傻眼，因為孩子圓圓大眼不但直盯前方，蜷縮身形也相當詭異，照片在網路上瘋傳，網友笑說很像鹹蛋超人，也有不少網友紛紛分享自家孩子的超音波照，不少照片同樣驚悚。

該網友在臉書「爆廢公社」發表照片，照片是1張胚胎超音波照，該胚胎頭部與身體已成形，但照片中就像是胚胎的一對大眼正直盯前方，身體看似蜷縮起來，四肢還有貌似爪子的結構，雖然一切僅是超音波照的聯想結果，原PO仍笑說「對於新手爸媽來說，期待已久的寶寶超音波照長這樣，應該會很崩潰」。

1對新手爸媽日前準備首次看腹中胎兒的超音波照，但一看照片卻相當傻眼，因為孩子圓圓大眼不但直盯前方，蜷縮身形也相當詭異。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO還在文章中提到，醫師當下對孕婦說「馬麻寶寶在看著妳喔」，笑問該生嗎？還特別標註「醫生你這邊有沒有配合的廠商有在幫忙驅魔」、「還是如果生下來是不是有機會統治神人魔三界」。

網友紛紛留言「我的也像鹹蛋超人」、「因為超音波只照得到骨頭、大概輪廓而已，其實生下來是可愛的啦」、「寶寶應該是驚覺到被發現了」、「鹹蛋超人奧特曼」、「是有點驚悚，但是轉念一想，寶寶應該會眼睛很大」、「有點嚇人」；還有網友分享自家孩子的超音波照，不少照片均相當「驚悚」，不過多數人都說生出來的孩子還是非常可愛的。

還有網友分享自家孩子的超音波照，不少照片均相當「驚悚」，不過多數人都說生出來的孩子還是非常可愛的。（翻攝自臉書「爆廢公社」）