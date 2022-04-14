國內本土新冠疫情持續延燒！台中市14日新增25例本土確診個案。包括東勢校園群聚及大雅區五金公司群聚案的延伸等；市長盧秀燕表示，全國疫情繼續升溫，近來各醫療院所都加開篩驗站，替市民健康把關；尤其這次新社高中、東勢地區的篩驗站，有慈濟醫院、部立豐原醫院、童綜合醫院火速支援幫忙。

衛生局長曾梓展表示，今日新增的25例確診中，東勢校園群聚案的延伸，今日新增2例，案號30022為20多歲女性，於霧峰區一家公司上班，該公司包含她目前已有3例確診；案號30571，為40多歲男性，日前兩個女兒已確診。

大雅區五金公司群聚案的延伸，新增1例，案號30327，是昨日公布確診者的室友，也是移工，該公司目前累計已有4例確診。東勢安養機構群聚案延伸新增1例，案號30572是80多歲住民；累計東勢安養機構群聚案，已有2個實習生、2個住民、1個工作人員，共5例確診。