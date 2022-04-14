俄烏戰爭邁入第50天，周邊國家動態也成為全球矚目焦點。芬蘭政府今天將最新的國家安全報告送交國會，芬蘭國會近日會對加入北約的議題進行辯論，瑞典則預計6月提出加入北約的申請。前民進黨立委郭正亮今(14日)直言，如果芬蘭真的決定要全民決定是否加入北約，那可預期的是「俄芬邊境一定會有重兵演習」。

據《中央社》報導，芬蘭國會的辯論，雖然不會對芬蘭是否加入北大西洋公約組織（NATO）做出直接決定，但根據芬蘭國家廣播公司（Yle）3月14日公布的民調，有62%的民眾支持芬蘭加入北約；芬蘭最大報《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）在3月18日報導，有102位、也就是有超過一半的芬蘭國會議員，支持芬蘭申請加入北約。

郭正亮14日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，如果芬蘭真的決定要全民決定是否加入北約，那可預期的是「俄芬邊境一定會有重兵演習」，且近日已經開始有蠢蠢欲動的跡象了，例如俄羅斯的核動力潛艦已經開始出沒了，芬蘭如果要加入北約，可能的後果就不一定是芬蘭能控制的。

郭正亮強調，若芬蘭真的加入北約，屆時北約老大美國要部署重兵到芬蘭，態勢升高，芬蘭能阻止嗎？俄方又會怎麼想？因此，如果真的要加入的話，芬蘭政府的國防預算勢必要增加。