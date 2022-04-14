「阿嬤的陽春麵」是什麼味道？一群首次接觸拍片的非專業待業人士，在台南市勞工局委辦的職訓班協助下，自導自演微電影，參加第2屆《大和獎》微電影及劇本徵選比賽榮獲佳作，學員們意外又驚喜，同時還將把獎金捐贈公益團體。

勞工局委託群亞國際公司開課多年，其中「影片企劃製作後製培訓班」2014年開始招生，讓許多對影片企畫、拍片、後製有興趣的待業人士，可以一圓夢想，近年來企業數位影音行銷人才需求大增，培訓班近10年來就業率都有近9成。

職訓班老師郭一慶說，觀察這些上課學員，有20多歲年輕人，也有50多歲的失業者，多數念的都是非相關科系，或是不曾碰過攝影器材、剪接後製軟體，但一樣都對影片製作非常有興趣。

上課期間，郭一慶會讓學員們找主題拍影片，同時找各種比賽機會，2015年學員的紀錄片就曾獲得台南市無形文化資產影像競賽最佳觀摩影片；去年則是針對大和獎，讓每個學員創作劇本，再投票選出「阿嬤的陽春麵」劇本，全片由學員自導、自拍、自演，每個人都要剪輯製作，投票選出最好作品參賽。

學員們為了拍片，找遍市區的麵店，終於有家麵店願意休息1周讓劇組拍片；學員們還上網商請演員王清益當男主角，其他演員都是學員親自上陣，連朋友的小孩也被拉來演戲。

擔任導演的學員葉沛妤說，「阿嬤的陽春麵」主要是描述一名好賭和酗酒的年輕人生活陷入慘境，遇上賣陽春麵的阿嬤，才重啟希望翻轉人生。她也感謝職訓班提供學習的機會，影片得獎，也讓學員在新的領域求職更有信心。