竹科工程師是不少人羨慕的工作，但工程師配偶可能並沒有想像中好當，一名竹科工程師表示，結婚前老婆原本在台北做服務業，沒想到婚後到竹北找工作卻很受挫，讓他忍不住懷疑「老婆只是不想工作，想讓我養她」，並發文求救該怎麼辦？結果貼文一出慘遭眾人狠批。

這名工程師在網路論壇《Dcard》表示，他本身在科技業當工程師快十年，幾年前遇到現在的老婆，結婚前老婆原本在台北做服務業，婚後到竹北找工作結果很受挫，因為學歷不高，五專畢業，主要是找辦公室助理工作，有去做過行政、HR助理…等等。

原PO指出，老婆向他抱怨，每個工作環境都有人愛針對她敵對惡搞，原PO說因為自己是晶片研發工程師，長期都處在事情做不完的情況下，因此無法理解老婆的遭遇，怎麼還會有時間搞這些，直呼「以為只是不想工作想讓我養她」。

不過他說後來發現，沒有學歷跟專長的人只能靠鬥爭慢慢往上爬，但他老婆在人群中就是那種好來好去、很容易被欺負的人，因此不知道該怎麼辦，直呼每次只要老婆開始工作，一回家就開始抱怨、一直散播負能量，讓他真的很受不了。

原PO無奈表示，曾建議老婆去讀書，把學歷補完再想辦法往上爬，但他老婆不是讀書的料，吸收力、學習力都很差，他擔心是不是只剩讓老婆在家當全職太太一途了？並強調還是比較希望老婆有自己的工作及生活圈。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「都結婚了才發現這種問題，當初看到她學歷跟你不對等就該想到了」、「是不是又是一個找正妹老婆結婚後後悔的」、「救救你自己吧」，還有女網友回嗆，不懂某些男人婚前只想找長相正的，婚後才來抱怨對方不上進是在幹嘛。