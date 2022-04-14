雙金影后賈靜雯擔任寶島眼鏡代言人，特別強調因為自己無論工作和生活都與品牌一樣有著「專注細節、成就完美」的美好信念。而自己的生命歷程絕對是詮釋「視時不惑」的最佳人選。

集美麗與智慧於一身的氣質女神賈靜雯，在寶島眼鏡最新廣告影片中，以內心獨白的方式優雅演繹她的「視時不惑」，把女人40＋最美好的樣貌活得透澈極致！她直呼：「這個廣告根本是為自己量身訂作，我就是『視時不惑』精神的最佳實踐者！」正因走過人生起伏跌宕，現在的賈靜雯已沒有年輕時的徬徨與懷疑，凡事但求能夠「看得清楚」。

去年的疫情也讓賈靜雯對於人生多了一些體悟，「生命總會有迎來不一樣視野的時候，每個距離都要看、透、澈，就能順心活出自我。」滿滿正能量鼓舞所有人重新對焦內心。賈靜雯自從去年抱回金馬獎後便回歸家庭重拾三寶媽身份，陪伴7歲女兒一起面對矯正視力的過程，為了以身教鼓勵孩子，賈靜雯也開始戴起了看遠看近都清晰的多焦鏡片眼鏡，才發現原本忙碌的日常變得更有效率了。

尤其在工作與家庭多重身份轉換的多焦生活中，不再手忙腳亂就能輕鬆轉換遠近視野。賈靜雯笑說：「當媽媽的都知道效率很重要，才能多留點時間給自己！女兒也因為我變得更喜歡戴眼鏡。」她表示，寶島眼鏡的日本NEOS漸進多焦鏡片，完美依照她的用眼需求與生活型態量身訂製，無論是接送小孩、讀劇本或用手機開直播，看遠看近只要一付就能搞定。談到邁入多焦的人生階段，賈靜雯很坦然接受年紀帶來的視野變化，她認為：「這都是歲月送給我們的禮物，我非常能接受也很喜歡這個時候的自己。」