全聯明（15日）至5月2日推出全聯鯛魚季，吃鯛魚可抽最新Apple Watch。（全聯提供）

全聯攜手口湖魚類生產合作社，向環保節能目標邁進，園區內1年可產出230萬度綠電，讓魚電共生的方式，有效達到零碳綠能。（全聯提供）

台東生長的「好欣豬」於全聯販售，梅花火鍋肉片129元。（全聯提供）

家樂福2021年底也上市首個動物福利雞肉，肉品也調整為貼體包裝，降低塑料及保麗龍使用，580元。（家樂福提供）

家樂福吐司大賞即起至4月19日，其中主打全台灣第1支「透明吐司」79元。（家樂福提供）

愛買年賣3萬盒的嘉義布袋養殖無毒白蝦，250g單盒特價約104元。（愛買提供）

近年受疫情影響及環保意識抬頭，綠色消費與動物福利議題獲不少消費者關切，縱使價格稍高，在採買上也願意選擇永續、環保概念的食材。如全聯主張漁業轉型、安心養殖的「台灣鯛」，近兩年的銷售金額皆有2位數成長，去年銷售金額就超過5億元；愛買量販的嘉義布袋養殖無毒白蝦，雖單盒較其他白蝦貴20元，但也年賣出3萬盒，搭配完整產銷履歷，更獲消費者信任。

全聯表示，基於「愛地球」的食材採購目標，推薦首款以AI智能養殖方式、魚電共生的產品「台灣鯛背肉」，及獨家推出的「好欣豬」等商品。其中台灣鯛是與口湖魚類生產合作社攜手，因傳統養殖業受地球暖化、產量下滑，急需轉型突破，在雙方合作下，全聯今年進化以「AI智慧養殖」方式，設置污水循環，有效節省約93％的用水量，並同時在魚池上方架設太陽能板，達到降溫節能，相較傳統養殖減少1倍用電量。而智能養殖池也給予鯛魚乾淨的環境，比傳統養殖方式減少7成損失。

全聯進一步表示，目前所販售年銷量達7500萬元的「台灣鯛背肉」，即是全面採用魚電共生的養殖原料魚，與土壤完全阻隔，魚肉無土味，肉質紮實有彈性，加上方便的包裝，銷售成績亮眼。另台東生長的「好欣豬」也於全聯販售，講究豬隻飼養環境，飼料中更添加納豆菌與酵母菌等，2021年度銷售超過30萬份，該產品也在3年內達到3%以上之減碳量，幫助減緩全球暖化。

愛買量販觀察後疫情時代，更重視食安，「嘉義布袋養殖無毒白蝦」年賣3萬盒，採用低密度、魚蝦共養養殖法，訴求水質乾淨零污染；還有年賣13萬盒的「嘉義溫室玉女小番茄」，甜度可達13度以上。

家樂福於2018年起提出食物轉型計畫，設立全台超過100個非籠飼專區，而2021年底也上市首個動物福利雞肉，肉品並調整為貼體包裝，降低塑料及保麗龍的使用。

另一方面，「吐司」也有講求動物福利，家樂福新推出的「透明吐司」，為台灣第1條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章，及100%無添加認證的吐司，原料可追溯到乳牛和蛋雞飼養過程，製作時也不加一滴水，大人小孩都適合。家樂福吐司大賞即起至4月19日，共推出超過10種優質吐司，包含虎斑貓吐司、使用台灣小麥的月光下吐司等。

全聯吐司系列也陸續獲得動物福利標章認證，如「READ BREAD小農鮮奶吐司」，於去年8月中上市至今，銷售金額已破5000萬元，原料使用花蓮吉蒸牧場鮮乳，也是通路首家通過動物福利標章產銷監管鏈的商品。