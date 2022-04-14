刑事局一名三線二星警政監，14日下午傳出快篩呈陽性，刑事局目前已對相關處所完成清消，近日曾經一起開會的主官們也將進行快篩，避免疫情擴大。

刑事局先前曾傳出數名官警與基隆確診員警接觸，官警在家自主隔離後，確認都沒有染疫，並都已重返工作崗位，僅造成虛驚一場。

但刑事局一名警政監今上午感覺身體不適，他立即請假並進行快篩，得知快篩呈陽性後也馬上通報，刑事局將針對所有一級主管進行快篩，並完成大樓清消，防止疫情擴散。