刑事局三線二星警官快篩陽性 一級主管全面篩檢 19:262022/04/14 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刑事局傳出警政監快篩陽性，已全面完成清消。(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局一名三線二星警政監，14日下午傳出快篩呈陽性，刑事局目前已對相關處所完成清消，近日曾經一起開會的主官們也將進行快篩，避免疫情擴大。 刑事局先前曾傳出數名官警與基隆確診員警接觸，官警在家自主隔離後，確認都沒有染疫，並都已重返工作崗位，僅造成虛驚一場。 但刑事局一名警政監今上午感覺身體不適，他立即請假並進行快篩，得知快篩呈陽性後也馬上通報，刑事局將針對所有一級主管進行快篩，並完成大樓清消，防止疫情擴散。 高市警局疫情延燒 又傳2員警染疫感染源不明 彰化＋5確診 3案有外縣市旅遊史 2人打3劑疫苗仍染疫 #新冠肺炎 #台灣 #刑事局 #快篩 #警政監 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭員警染疫再＋1 羅東分局成功所關門清消 14:262022/04/14 生活 蔡英文最新快篩和PCR結果出爐 明解隔離恢復公開行程 18:312022/04/14 政治 本土確診＋744破紀錄 蔡英文提穩健開放新模式 04:102022/04/14 財經要聞 台灣為何快篩試劑昂貴 高虹安曝主因：業者稱「隱形成本」 15:292022/04/14 政治 季節快評》PCR改快篩 陳時中又校正了 09:562022/04/14 快評 藥局快篩大缺貨 公會：貨交給指揮中心 04:102022/04/14 生活新聞 政大理學院1生確診 校方展開調查與清消 18:162022/04/14 生活 高雄員警再爆2確診 疫調人員、女警接觸外役人士染疫 16:202022/04/14 生活 蘇揆宣布今起徵用快篩試劑 Ptt鄉民一面倒 13:102022/04/14 政治 台大宿舍、農化系傳學生確診 校方：已完成疫調與清消 18:472022/04/14 生活 林右昌提基隆市小學快篩計畫 中央一核定馬上實施 16:292022/04/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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