爭議網紅鄧佳華升格AV男優後，除了曾亂入小S動態留言被酸外，日前還問林心如說：「我像霍建華嗎？」而被陶子嗆「照照鏡子」，但此後他的臉書則鮮少更新。然而近2天他又突然高調在臉書發文，改變自己感情狀態為「已婚」，還標註對象為先前公開要追求的網紅昱萱「皇甫萌熹」；女方因此一度遭網友砲轟「蹭熱度」，而昱萱對此也霸氣回應了。

鄧佳華12日在臉書更新自己的感情狀態為「和皇甫萌熹結婚」，接著又對這則狀態留言說：「昱萱妳覺得，我發宜軒的文是故意要刺傷妳，昱萱妳認為，我這麼輕易就可以把妳放下，跟我相處的6個月來，妳發覺到我是堂堂正正的好孩子。」；鄧佳華因此又被許多網友留言狠嗆，連女方也躺槍被酸：「一個蹭 一個腦」。

鄧佳華12日更新自己的感情狀態。（圖／取自鄧佳華臉書）

鄧佳華對昱萱說：「我是堂堂正正的好孩子。」。（圖／取自鄧佳華臉書）

不過「皇甫萌熹」也於留言處回嗆網友的「蹭熱度」說，她反駁：「我從沒按過同意，也沒叫他發文哦！所以說我蹭流量的，腦子可能不好使。」；而發文隔日鄧佳華再度對女方告白說：「昱萱，妳明明就有很多機會跟我在一起，妳卻一次次錯過跟我在一起的機會。妳還在想什麼呢？萬一宜軒答應我的告白，妳會後悔一輩子的！」不過網友看了倒是鬆了一口氣說：「我還在想女神怎麼會答應，還好沒有」。

「皇甫萌熹」也於留言處回嗆網友的「蹭熱度」說。（圖／取自鄧佳華臉書）

面對昱萱的澄清，鄧佳華說：「妳會後悔一輩子的！」。（圖／取自鄧佳華臉書）

不只如此，鄧佳華還標註超兇網美「辛尤里」，並寫道：「可以一起拍影片嗎？妳的作品我都有看。」；然後過沒幾小時，鄧佳華再度打臉自己說：「我和昱萱的關係是戀人未滿，我和昱萱還沒有正式的結婚。」；網友們看了紛紛傻眼狠嗆他：「有病要看醫生」、「真的有病很嚴重」、「你不要影響人家」、「你要瘋請你自己瘋，不要拖累禍害別人好嗎？」而鄧佳華也回應：「負面的想法」、「言不由衷」、「口不擇言」，各種「很有事」的互動。

鄧佳華還標註網美辛尤里問：「可以一起拍影片嗎？」（圖／取自鄧佳華臉書）

鄧佳華改口說自己跟昱萱「戀人未滿」。（圖／取自鄧佳華臉書）

而今(14日)發布的最新狀態裡，鄧佳華又再度改口說：「會跟昱萱結婚，因為我知道今天是情人節，昱萱我... ...我愛妳，我無法再繼續欺騙自己我不愛妳」，令網友們傻眼到無言以對。