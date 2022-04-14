金門明興寧侯古墓開挖，出土一些400年歷史的瓷碗、瓷盤。（縣議員董森堡提供）

金門明興寧侯古墓開挖，出土一些400年歷史的瓷碗、瓷盤。（縣議員董森堡提供）

金門明興寧侯古墓開挖，出土一些400年歷史的瓷碗、瓷盤。（縣議員董森堡提供）

坐落於金門山前村的明興寧侯楊康古墓昨撿骨移靈，在重型機具開挖下出土一些瓷碗磚瓦。（金門縣議員董森堡提供）

坐落於金門山前村的明興寧侯楊康古墓昨撿骨移靈，在重型機具開挖下出土一些瓷碗磚瓦。（金門縣議員董森堡提供）

金門縣文化局會同金門縣文資防護專業服務中心一同前往現場會勘，並依文資法第33條規定要求停工。（金門縣文化局提供）

金門縣文化局今天在墓地周圍拉出封鎖線，以防墓地遭受破壞。（金門縣文化局提供）

坐落於金門山前村的明興寧侯楊康古墓昨撿骨移靈，在重型機具開挖下出土一些瓷碗磚瓦，引起縣議員董森堡和地方文史工作者的關注，質疑作業方式不夠細膩，可能帶給古物難以彌補的破壞。縣文化局表示，該座古墓未具文資身份，且屬私有產權也位於私有土地，但已要求先行停工，後續仍會依文資法等相關規定，邀集專家和董楊宗親會會勘，尋求妥適的處理辦法。

山前明興寧侯楊康暨同為一品夫人母楊氏、妻洪氏的400年古墓現地，已經董楊宗親會決議撿骨奉安，未來規畫興建董楊會館，頂樓則做為一品夫人紀念館。昨天開挖出土2具骸骨和一堆明朝瓷碗、瓷盤和磚瓦，其中有些已經破碎，重機作業的處理方式引起爭議。

縣議員董森堡認為，站在文化保存的角度來說，開挖古墓應有更妥適的方式，並採用更精密、專業的機具，同時也應對陪葬文物進行考證和紀錄，才能做好複合性文化資產的保護工作，建議文化局以本案為參考，擬訂未來針對未列文資的明、清古墓開挖、處理對策和辦法。

金門縣文化局則說明，該局在13日下午接獲民眾通報山前楊氏族人墓疑似遭到人為挖掘破壞，即會同金門縣文資防護專業服務中心一同前往現場會勘，並依文資法第33條規定要求停工。

文化局強調，該古墓雖未具文資身份，且屬私有產權也位於私有土地上，但後續仍會依文資法等相關規定，會同本縣文資等相關專業委員及董楊宗親會會勘，並依會勘結果辦理有關事宜。

文化局指出，該墓地的挖掘工程係經董楊宗親會決議進行先人移靈，並無遭盜挖之疑慮，但開始整地下挖2公尺時，出現多塊瓷盤，並發現2個墓穴，墓碑刻有「勒授特進文階一品興寧侯楊公」等字樣。目前，墓內骨骸在文化局接獲通報前，已由宗親會移置他處，另墓碑尚遺留現場，墓內挖出物品則由文化局暫時保存。

文化局說明，依文資法第33條規定︰「發見具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物，應即通知主管機關處理」、「營建工程或其他開發行為進行中，發見具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值之建造物時，應即停止工程或開發行為之進行，並報主管機關處理」，本案除要求董楊宗親會停工外，文化局也於今（14）日在墓地周圍拉出封鎖線，以防墓地遭受破壞。