疫情再起，精緻餐點外帶外送商機再度成為關注焦點，一年一度母親節即將到來，RÒU BY T-HAM旗下新型態全方位肉舖RÒUST BY T-HAM於今年再推新品鮮豚鍋物與壽喜燒外帶外送組合。

RÒUST BY T-HAM鮮豚鍋物以台畜職人嚴選CAS認證台灣豬，每鍋使用多達500公斤的整塊後腿肉，經二次慢火熬煮長達5小時製成，濃而不膩、香醇的鮮美湯頭，推薦搭配西班牙Bellota等級伊比利黑豬梅花火鍋肉片，有「世界上最好吃的豬肉」之稱。

Bellota為最高伊比利等級，擁有獨特香氣與宛若牛肉般的軟嫩口感。瘦肉中帶著恰到好處的油花，帶有濃郁迷人的肉香，沾上RÒUST BY T-HAM研發之特製橙醋醬、胡麻醬，體驗頂級伊比利豬的美好風味。

日本壽喜燒則選用奶油、洋蔥及大蔥炒香過的鍋底，獨家香氣催人胃口大開，推薦涮入A5日本和牛肋眼肉片，脂香四溢，佐以香甜的日式壽喜燒醬汁，口感軟嫩甘醇，搭配台灣在地風味豐盛菜盤，從視覺、嗅覺到味覺都是無盡滿足。此外，RÒUST BY T-HAM也準備多款專業侍肉師嚴選的搭配肉品，不僅可根據個人喜好隨選搭配，到店選取還能享有火鍋肉片客製化厚薄度的專屬服務。為滿足母親節送禮需求，RÒU BY T-HAM也有A5黑毛和牛肉禮盒可供選購，滿足全方位需求。