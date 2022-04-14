甫於日前通過證交所上市核准、預計於今年第二季掛牌的電源管理IC設計新銳來頡科技（6799）於4月14日舉辦上市前業績發表會，該公司產品主要應用於WiFi網通產品、SSD及USB-TYPE C等高階電源管理IC，銷售地區則包括台灣、中國、香港、韓國及歐洲等區域，隨著全球電源管理IC需求逐年增加，也為來頡科技持續帶來營收成長的動能。

來頡科技產品通過國際主要網通大廠驗證，與客戶間之合作關係得以長久且穩固，並持續與國際網通大廠共同開發新世代產品所需之電源管理IC，對於產品之定價具有主導權。除提供產品的技術支援外，來頡科技積極結合主晶片大廠推廣之參考設計平台，並協同代理商資源與通路，拓展更多的潛在客戶，建立公司業績健康的成長循環。

來頡科技2021年度營收為10.55億元、年增65.96％；在產品應用比重部分，包括網路通訊及USB Type-C等資通訊類產品約佔88％左右；SSD、聯網家電、安防監控等3C消費性產品則約佔12％。