奇景光電（納斯達克代號：HIMX）的全資子公司Emza今（14）日宣布，推出革命性及創新的WiseEye筆記型電腦（NB）AI視覺解決方案，攜手合作世界頂級筆記型電腦品牌Dell（Dell Technologies，NYSE代號：DELL），置入WiseEye於新推出的一系列Latitude、Inspiron 和 Precision等新型筆記型電腦平台。

奇景與Emza提供業界領先的超低功耗WiseEye NB系統，運行其獨特的機器學習（Machine Learning）和基於類神經網絡（Neural Network）演算法，為下一代新型筆記型電腦增添先進的人物偵測功能。

奇景光電收購的以色列全資子公司Emza，是一家專注於開發具有微型人工智慧的計算機視覺演算法的先驅公司。奇景與Emza的WiseEye筆記型電腦AI視覺解決方案，同時具有全時（Always-On）及超低功耗感測器，可提高使用者體驗、隱私及安全性，結合Dell Optimizer AI軟體整合方案（Dell Optimizer integrated AI software suite ）提供智慧型防窺功能，提升應用平台的隱私功能。

Emza提供情境感知（Contextual Awareness）演算法，執行在奇景光電設計的超低功耗AI處理器上，提供人物偵測、人物移動及人臉方向等各式智慧型視覺感測，來連結應用平台與使用者互動狀態，有效增加顯示器的功耗管理，提高電池效能並延長運作時間。