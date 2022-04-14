立委周春米、高巿議會前議長康裕成以律師身分為同為律師的湯詠瑜站台。(邁盟提供)

立委周春米為大寮林園議員參選人洪村銘車掃。(邁盟提供)

民進黨高巿議員選情緊繃，贏得民進黨屏東縣長初選的立委周春米14日二度來到高雄，為前金新興苓雅議員參選人湯詠瑜及大寮林園議員參選人洪村銘共同車隊掃街，她力挺兩人進入議會，也拜託支持者讓少年人一起來打拚。

周春米說，自己與湯詠瑜除了是雄女、台大法律校友，也是律師同道，詠瑜跟她當初一樣選擇踏入公共服務領域，鼓勵對方也期待對方能在前新苓拿回關鍵的1席。通過三民區初選的前議長康裕成也以台大學姐身分為湯詠瑜打氣。

周春米另稱讚洪村銘年輕、有活力、對土地及公共事務有著極大熱忱，過去積極推動捷運紅線延伸林園，未來將進一步延伸至屏東，拜託鄉親讓有經驗會做事的他進入議會協助市政，為高屏共同生活圈建設發展來打拚。

湯詠瑜感謝周春米在她選情最艱困的時候，二度到高雄為她站台，也期許自己向周學習，未來若能進入議會，將關懷弱勢、基層環保、教育，也會以專業經驗對城市進步與發展提出想法與監督，做市民辯護人、為市民權益打拚。

洪村銘感謝屏東縣長潘孟安及周春米接力在初選最後階段為他協助錄製電話語音、陪同車隊掃街。他說，初選就剩最後幾天，拜託大家支持，讓他能有機會服務家鄉，為大寮林園盡更多心力，真正推動當地向前進步發展。