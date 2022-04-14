北市內湖區一名中年男子近日在自家附近步行時，不慎跌倒在地，無法自行站立，整個人倒臥在草叢動彈不得，路過民眾發現後趕緊報案，員警到場後將其扶起，並護送返家。

內湖一名53歲李姓男子，日前在住家附近不慎跌倒，因其脊椎曾動過手術，所以無法靠自己站起來，被困在草叢中。有民眾路過發現李男，趕緊報案請求協助，康寧派出所巡佐于秉庭、警員廖芳兪等2員，到場確認男子意識清楚也無需就醫，遂將他扶起一路護送回家。