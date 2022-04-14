5旬男跌倒「脊椎動過刀」慘困草叢站不起 暖警護送返家 19:412022/04/14 中時 林郁平 、蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 員警到場攙扶李男起身，並護送他平安返家。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區一名中年男子近日在自家附近步行時，不慎跌倒在地，無法自行站立，整個人倒臥在草叢動彈不得，路過民眾發現後趕緊報案，員警到場後將其扶起，並護送返家。 內湖一名53歲李姓男子，日前在住家附近不慎跌倒，因其脊椎曾動過手術，所以無法靠自己站起來，被困在草叢中。有民眾路過發現李男，趕緊報案請求協助，康寧派出所巡佐于秉庭、警員廖芳兪等2員，到場確認男子意識清楚也無需就醫，遂將他扶起一路護送回家。 9旬翁路倒公園 中市警熱心協助救護化險為夷 9旬嬤搭錯車迷失街頭 暖警護送返家 #草叢 #跌倒 #脊椎 #內湖 #護送返家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網紅猛男心衰竭猝死 醫疾呼：犯了2大錯誤就像玩命 11:372022/03/29 健康 26歲網紅跌倒撞到頭腦死 捐器官救6命親爸痛喊：會一直支持你 19:122022/03/18 娛樂 內湖停完換新店 安坑逾5千戶瞬間斷電 台電曝原因 08:162022/03/21 生活 獨居老翁跌倒無法起身 鍋具乾燒險釀火警 14:032022/04/07 社會 酗酒父持刀刺傷兒子 爆口角難挽回 內湖警依法送辦 16:242022/03/30 社會 鳥巢害南北4千戶停電 住戶哀號 04:102022/03/22 政治要聞 八仙山溯溪男隊員跌倒 今上午吊掛成功救下山 13:312022/03/21 社會 文華東方業主砸2.3億 入手內湖第一豪宅 20:162022/03/23 財經 北市＋45 北投內湖2國小16人確診 研判「非校內染疫」 17:422022/04/06 生活 站立時頭暈、心悸 醫：若是POTS症侯群 不治療恐失能 05:272022/03/23 健康 台北校園整修未增停車場 遭批不懂睦鄰 04:102022/03/30 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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