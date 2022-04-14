大陸男歌手劉維因在《中國好聲音》唱范曉萱的歌曲《因為你是范曉萱》而打開知名度，2月底卻無預警宣布暫離演藝圈，因為要照料癌症復發的母親，孝順的故事感動陸網，可惜2個月後劉媽媽不敵病魔過世，享壽63歲。

劉維曾表示自己會走上音樂這條道路，母親是很大的推手，未料媽媽1月底因癌症復發而住院，當時就有消息指出劉母的癌細胞已擴散到其他的器官，因此劉維選擇放下演藝事業，全天候照顧媽媽的生活起居，並在2月底在微博PO多張和母親的合照，寫道：「從小媽媽就給了我很多愛，現在輪到我照顧她，愛她！希望大家為她祈福，一定會化險為夷，身體康復的。」接著在抖音PO影片為媽媽加油，以及針對停工一事向粉絲致歉。

劉維母親今14日病逝。（圖／微博@劉維工作室）

劉維緬懷母親。（圖／微博@劉維）

想不到2個月後，劉維透過工作室公開訃告，原來他的媽媽今（14日）早上9點半「因病醫治無效」，享壽63歲。訃聞指出劉媽媽生病期間，始終保持樂觀、堅強的心態去面對，彌留時仍心繫著關心她的朋友，所以突然的噩耗，令所有的親友都陷入無限悲痛，考量大陸疫情嚴峻，喪事將一切從簡，感謝這段時間外界給予的鼓勵和關心。

稍早之前，劉維在微博證實媽媽過世：「我和母親都盡全力了，但是她終究在我的懷裡離開了我，但我知道下輩子我還是她的兒子，她還是我的媽媽，寶兒愛媽媽，也謝謝大家的祝福劉維在此跪謝了，真的給我留下了永恆的最美的時光，媽媽寶兒愛你。」