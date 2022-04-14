為鼓勵國銀力挺中小企業，金管會年年訂放款目標，2022年邁入第17年，目標也拉高到史上最高3,500億元！金管會銀行局副局長林志吉14日指出，新增3,500億元的目標是與銀行討論過、搭配今年預估經濟成長率等綜合因素所訂，已報行政院，據銀行局統計至今年2月底，今年前二月已新增691.15億元的中小放款，達標率為19.75％、累計國銀對中小企業放款餘額達8兆7,578億元。

外界質疑，近二年在疫情衝擊下，國銀對中小企業放款已連二年超過8、9000億元，但目標都只有3,000億元，達標率年年超過200％，今年疫情仍嚴峻，目標只有比去年增加500億元是否太保守？

林志吉分析，過去每年國銀對中小企業新增放款目標都在2,000億左右，去年、前年比較特別是因為疫情衝擊下，各部會祭出紓困振興貸款方案，所以國銀對中小企業放款2021年增加8,554億元、2020年增加9,145億元，但今年在展期放款不算在內、各部會提供的紓困貸款額度近滿的情況下，再考量近幾年達成率、台灣經濟成長率（主計處預估今年GDP4.02％）、銀行預估等綜合因素，才訂出3,500億元的目標。

林志吉表示，國銀對中小企業放款從2005年開始第一期目標2,000億元起，幾乎年年都達標，只有在2008年7月至2009年12月因金融海嘯衝擊，所以該年沒達標，且在金融海嘯隔年目標下修至1,500億元，但從2011年後目標就慢慢從2,000億、2,200、好幾年維持2,400億元、至2019年2700億元、2020年3000億、2021年3000億元。

銀行局統計至今年2月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.83％，占民營企業放款餘額比率為70.29％，分別較上月底之比率增加0.36及0.38個百分點；另111年2月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.26％，較上月底增加0.01個百分點。

今年前二月新增放款前五大銀行分別為：中信銀117億元、匯豐銀112.75億元、台新銀106.3億元、土銀94.01億元、玉山銀83.47億元。金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。