三地開發違反重訊 證交所處3萬元違約金 19:432022/04/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，三地開發（1438）於4月8日公告處分土地案，經查符合重訊相關規定，惟三地開發未完整依申報格式輸入，迄4月12日始補充輸入，已違反相關規定，故處以違約金3萬元，並函知三地開發嗣後應確實依規定辦理。 國巨違反重訊規定 證交所處以5萬元違約金 力達-KY12日下午參加證交所主辦線上法說會 #三地開發 #證交所 #相關規定 #輸入 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東京證交所時隔60年重大變革 交易市場分3類 16:152022/04/04 國際 證交所再次攜手寬量國際線上引資 47家公司出席 15:022022/04/08 財經 中福、樂士補申報去年財報 4/7如常交易買賣 19:522022/04/06 財經 解種雞荒 農委會專案鬆綁雛雞及受精蛋輸入規定 17:212022/04/10 生活 證交所攜手高盛 線上引資 04:102022/04/12 證券．權證 台幣貶 加劇下半年輸入性通膨壓力 04:102022/04/12 財經要聞 大華美基建藍籌50 ETF標的指數資格認可過關 20:152022/04/13 財經 來不及提交去年財報 樂士股價跌停開出 11:432022/04/01 財經 證交所審議會 通過錼創科技-KY創第一上市案 18:342022/04/06 財經 證交所攜手高盛邀31公司 解析台股優勢及機會 18:502022/04/01 財經 日本經產大臣：減少自俄進口煤 目標為零輸入 15:112022/04/08 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。