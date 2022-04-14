證交所表示，三地開發（1438）於4月8日公告處分土地案，經查符合重訊相關規定，惟三地開發未完整依申報格式輸入，迄4月12日始補充輸入，已違反相關規定，故處以違約金3萬元，並函知三地開發嗣後應確實依規定辦理。