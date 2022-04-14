本土疫情炸鍋，當局預告單日染疫人數恐破萬，快篩需求強勁，政府定調徵用快篩、籌組「快篩國家隊」，題材帶動檢測族群續掀行情，包括寶齡富錦（1760）、亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、瑞基（4171）同奔漲停，泰博（4736）也一度漲停，終場漲幅9.81％，上市櫃生技類股指數皆名列漲幅排行榜第二，並早大盤一步反攻年線、月線。

「快篩國家隊」可望成軍，已有5家通過家用快篩專案製造廠，包括泰博、寶齡富錦、台塑生醫、凌越生醫、安特羅等；其中，泰博市占約達七成，為國內主要快篩供應商，寶齡富錦居次。

寶齡富錦14日在價量表現上一馬當先，成交量破2.3萬張，日增78％，股價直衝漲停。除了亞諾法、ABC-KY、瑞基等也齊亮燈漲停外，包括智擎、泰博、優盛、中化生、全宇生技-KY、台耀、生華科、奈米醫材、商之器、天良、立康等，漲幅皆在5％以上。

帶動上市櫃生技類股14日漲幅則分別為2.11％、1.37％，均為類股漲幅排行榜第二名。上市生技類股拉出長紅K棒，衝破年線，遙遙領先台股大盤，上櫃生技類股也已早大盤一步重返月線。

元富投顧總經理鄭文賢表示，從產能的角度來看，隨政府開始採購，拉升檢測廠商產能利用率，然就價格而言，採購價僅約2美元、約59元新台幣，因此，雖然量拉升了、價卻降了，這對EPS（每股盈餘）的貢獻也就沒有那麼大，縱使相關供應鏈4、5月營收預期將跳增，但對獲利的想像空間卻也限縮。

面對檢測股近期行情大掀，鄭文賢認為，在消息面的帶動下，檢測股短期或有熱度，但提醒別忘兩年前的口罩股，同樣也是初期產能大增，但當後續市場需求下降，加上海外市場也不大，導致供過於求，股價恐難逃打回原形。