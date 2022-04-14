彰化縣政府計畫在慶安水道設置跨越河道的觀察木棧道。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化獨特濱海生態特色獨具，近年持續被挖掘，彰縣府持續爭取補助，計畫投入2.2億元，打造西北角，進行「大肚溪口周邊觀光服務區設施整建」，營造大肚溪口招潮蟹故鄉入口、曾家出海口廣場、串聯周邊生態景觀路廊並計畫在慶安水道打造水上花園棧道。

芳苑海空步道啟用後爆紅，西南角濱海旅遊多了亮點，縣府信心倍增，計畫強化西北角濱海旅遊。

城市暨觀光發展處長王瑩琦指出，伸港鄉的彰化縣生態教育中心已經是彰化知名網紅景點，周邊又有台灣招潮蟹的故鄉，各界都看好強化周邊服務設施，串聯西北角濱海旅遊觀光。

城觀處指出，計畫分成3期，第一期將先做好環境整理和路廊解說意向，招潮蟹故鄉的路口，將強化入口意向、休憩亭和植栽，並設置景觀廁所和導覽解說設施。

曾家出海口堆滿蚵殼，孳生蚊蠅，海岸垃圾也常隨潮漂流上岸，將改造既有廣場為解說服務廣場，強化蚵田產業發展及環境教育解說。

彰化縣生態教育中心緊鄰慶安水道，只有一座建築，遠道而來遊客直呼可惜了，將再投入水岸設施，這次設計最大的亮點，除了設置水上碼頭，還要打造跨越河道的觀察棧道，考量海濱海風大，棧道也將設立直立型欄杆增加安全性。

目前在規劃設計階段，彰化縣政府舉辦民眾參與說明會，地方期待讓環境更好，並要求增設廁所。

環團則要求要納入生態的復育，不能只投入硬體建設，指出彰濱工業區填海進駐，帶來汙染，這幾年來蚵田收入不好，廢水暗管排放等，都使得蚵田收成首當其衝，招潮蟹故鄉的堤防也影響水文，縮小棲地規模，要注入活水。

城觀處表示，這次爭取觀光局、水利署分期投入設施整建，主要先針對環境改善，不可能做到「包山包海」，廁所的需求會納入評估，由於地處位處偏選，必須加入管理維護的考量。