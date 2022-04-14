謝震廷將於23日在台北華山legacy舉辦「與」個人演唱會，如火如荼進行彩排。他出道以來每天習慣花長時間練唱、訓練肺活量及彈奏吉他等，過去常彈吉他導致手指有許多傷口、厚繭，加上正值開唱倒數之際，他加重吉他練習強度卻造成手指甲嚴重斷裂。

他最近為改善手指甲斷裂的情況，開始嘗試做指甲光療，目前剛做第1個月，沒想到一試成主顧，愛上光療的效果，他直誇，「做完指甲的硬度堪比牙齒，彈吉他的音色比原本的指甲更好。」同時考慮之後會去定期做手指甲的保養，更提及，在樂壇中的吉他手去做指甲是很常見，因為吉他手必須長時間練習彈吉他難免都會導致指甲斷裂。

他正與團隊們密集討論演唱會曲目安排，預告將首唱演出同名歌曲〈與〉，日前在IG直播驚喜透露歌單，被問及會唱經典歌〈濕了分寸〉？他在直播中率先彈奏副歌，賣關子：「蠻有機會，但需要視當天的演出狀態來決定，歡迎大家多多買票一起來感受。」