5566今年出道20周年，11日宣布將在6月11日於高雄巨蛋舉辦「2056二十週年演唱會」。44歲的孫協志和小10歲的夏宇童穩定交往近4年，卻未公開認愛，有機會同台？孫協志堅稱2人是好朋友，尷尬說，「可能會有機會，未來」，他也坦言因為過去在感情中有較多創傷，不習慣公開聊太多私事。

孫協志表示，目前專心工作，未來有好消息、幸福的事一定會跟大家分享，有望在演唱會求婚、宣布喜訊？孫協志笑說，求婚太多人用過，更不會宣布好消息，畢竟當天是5566的專場；許孟哲笑虧孫協志2年前在高雄巨蛋興奮喊，「我一定會找到我的幸福」，但下一秒大螢幕卻是拍到許孟哲媽媽，讓許孟哲幽默說：「好擔心他下次會宣布什麼好消息。」

王仁甫上次高雄巨蛋邀來女兒「樂樂」同台尬舞，這次父女有同台演出？他說，現在很多人誇讚樂樂跳舞比爸爸好，似乎讓他有點吃味，打趣：「今年我就說『她不准上台了』，這是屬於我的工作。」

歌迷期待5566這回開唱能全員合體？他們表示，小刀先前主動表態時間已留下，至於王少偉若有願意參與開唱，他們當然開心歡迎，孫協志透露，之前有與王少偉聊過，也認同人到每一個階段會有想要完成的事，「不論是做什麼事，我們都很祝福。」

5566王仁甫（左起）、許孟哲、孫協志，將2度在高雄巨蛋開唱。（粘耿豪攝）