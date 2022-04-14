台中市議會今天進行停車場新闢計畫、興建進度及交通科技執法等專案報告，多位議員認為台中市停車空間嚴重不足，呼籲市府儘速開闢停車場。市議員楊正中則質詢說，市府報告內容強調未來將善用爆閃燈提醒用路人注意路況，但到底編列多少經費採購，未料，交通、警察局都沒購買，經詢問，才知是宮廟等團體捐贈。

針對台中停車場的興建進度，議員鄭功進質疑市府新闢停車空間的計畫慢半拍，他說，原建國市場遷移至新址已逾5年，原有場地規畫為立體停車場及轉運中心的大車站計畫，延宕到近日才完成發包；東區公兒30地下停車場工程也拖到下周才要匆忙開工，很擔心一拖又是3、5年。

議員邱素貞則說，建國市場附近的進德路正進行拓寬工程，取消原本兩側171個停車格位，許多民眾陳情、要求「還我消失的停車格」。曾朝榮則強調，市府對停車格的建置規畫與社宅政策不同調，要求停車格位的規畫、優惠措施等應具有實務性及長遠性。

市議員陳成添指出，北屯區土地開發越來越多，停車需求隨之增加，市府應利用公園地下空間闢建停車場；此外，敦化公園地下停車場動工興建，對當地停車格位的供給影響很大，盼今年內儘速施工。

交通局長葉昭甫表示，敦化公園停車場目前已編列預算並進行專案管理，市府會努力加快進度；建國市場周邊停車問題，交通局近日內將會同建設局會勘。

葉昭甫也強調，為落實「交通任意門」目標，市府近3年內投入約98億元、興建27座停車場，2019年至2021年新增的路邊及路外停車格共1萬2256個、機車停車格有1萬4023個，路邊停車格位增加數量為六都最多；此外，大車站計畫已於4月1日決標，上周也舉辦沙鹿立體停車場上梁典禮、目前該工程進度超前。