香港TVB綠葉男星麥皓為，今(14日)驚傳病逝，享壽76歲，好友米雪也代麥皓為家人發聲明，感謝外界的關心，悲痛表示「我們又痛失一位好友！一路好走。」

目前移居新加坡的麥皓為，今驚傳因血癌引發突發性心臟病，導致器官衰竭昏迷，最後不幸病逝，享壽76歲，好友米雪也發聲明表示，他在家安詳地離世，「麥皓為一生熱愛家庭，是位好丈夫、好爸爸，他疼愛朋友，更是位好演員，我們又痛失一位好友！一路好走」，並希望外界給家屬一點空間和時間。

麥皓為在《大時代》中飾演報攤老闆，最為人所知。(圖／取自東網)

麥皓為畢業於國立臺灣海洋大學電子工程系，之後到北京師範大學主修語言文學，並取得碩士學位，在當年碩士不多的年代，他本來前途無可限量，不過他為了一圓在空難離世的三弟麥大成的演員夢，毅然踏入演藝圈，在就讀藝員訓練班時，和劉青雲、吳啟華、吳君如、劉嘉玲、藍潔瑛等人成為同學。

之後參演過《小李飛刀》、《倚天屠龍記》、《射鵰英雄傳》等經典港片，其中在《大時代》中，飾演報攤老闆，精湛演技讓人印象深刻，不過之後他轉往新加坡發展，最後一部作品是2005年特別客串《夢在手裡》，也曾擔任新加坡國家博物館華文義工導覽講解員。