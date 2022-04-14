美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham R）於今晚率團搭乘美國軍機來台訪問。訪團成員包括：參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）共6位國會議員。外交部對葛瑞姆參議員率領多位重量級美國國會參眾議員訪台表達誠摯歡迎。

外交部長吳釗燮晚間代表我國政府前往接機。訪團在台期間將晉見總統蔡英文，接受吳部長款宴，並拜會國防部長邱國正；訪團成員將與我方官員就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部指出，本團是本年訪台的首個美國國會參眾議員訪問團。美國國會本年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆參議員組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。

外交部表示，本團成員橫跨參院「預算」、「外交」、「國土安全」、「衛生、教育勞工暨年金」、「財政」及眾院「軍事」等重要委員會，均為國會參眾議院的資深領袖。葛瑞姆參議員曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，並與孟南德茲主席分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act）的共同提案人及連署人，該法旨在重申美國對台安全承諾，籲請行政部門定期對台軍售，並依據「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）鼓勵美國資深官員訪台。葛瑞姆參議員、孟南德茲主席、波爾參議員及傑克森眾議員4人均為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員；此外，波特曼參議員及賽斯參議員均多次連署國會友我議案、聯名函及各項友台倡議。

外交部強調，在烏克蘭情勢嚴峻之際，美國國會籌組此重要參眾議員訪團來台，再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾。相信葛瑞姆參議員等美國國會重量級議員們的到訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。