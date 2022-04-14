長榮航（2618）今（14）日成交值居台股第一名，股價也以37.35元大漲5.96％作收，創下歷史新高，與聯華食、山富、五福、哲固、晶呈科技（4月13日上櫃）、惠光、精星、東哥遊艇及裕融等，合計10檔個股不畏盤勢震盪，仍創上市櫃來新高價，另中華電股價以130元收盤，創日前歷史平高紀錄，市值突破1兆元大關。

資金持續轉戰傳產金融，今天電子成交比重銳減至四成以下，電子類股成交值銳減至1,025.67億元，為2020年10月21日來新低，電子成交值比重也掉到39.9％、低於四成，為2021年7月19日來新低。

在台股今天成交量前十高分別為：長榮航、華航、華新、臺企銀、東鹼、華邦電、開發金、長榮、新光及玉山金，電子僅有1檔。

至於台股今天成交值前十高分別為：長榮航、台積電、華航、華新、長榮、智原、東鹼、聯發科、陽明、大成鋼，電子股也只有3檔。