立法院財委會立委前往中央銀行位在新北市新店區藏金庫文園考察，建議央行總裁楊金龍低買高賣，但他還是強調，央行黃金維持不買不賣的原則，僅提供做為新台幣發行準備。但統計今年以來，因俄烏戰爭激勵金價上漲，央行1,362萬盎司黃金儲備，帳面未實現利益也大賺568億元。

俄烏戰爭使通膨衝更高，且聯準會（Fed）為對抗通膨將加速升息及縮表，市場資金因此「錢」進黃金避險，激勵國際金價大漲，從年初每盎司1,829美元，4月14日來到1,973美元，累計上漲144美元。央行1,362萬盎司的黃金儲備，帳面未實現獲利高達新台幣568億元。

央行1,362萬盎司黃金儲備，以現價1,973美元計算，市值為268.7億美元，再以新台幣對美元匯率29元折計為新台幣7,793億元。但觀察央行黃金儲備多年來幾乎沒有變動，就如楊金龍多次重申的「不買也不賣」原則，金價低時不買進增加持有，金價低時也未出脫獲利，所有黃金儲備，主要做為新台幣的發行準備，因為黃金沒有固定孳息，尤其價格的波動太大，不適合央行資產穩定投資收益標的。

央行黃金儲備一直存放在新北市新店區的文園，1,362萬盎司總庫存量的96.8％做為新台幣發行準備。但由於央行黃金儲備絕大多數是早期金價相對低點時買進，根據市場估算，平均成本應低於400美元，若以成本價來估算，帳面未實現利益更將高達新台幣6,200億元以上。

再根據世界黃金協會（WGC）統計至3月的最新數據，我央行黃金儲備為423.6公噸，在世界排名第十四名，位在第十三名土耳其的429.4公噸之後。全球黃金儲備最多的國家還是美國8,133.5公噸，前五名依序還有德國3,358.5公噸、IMF（國際貨幣基金）2,814.0公噸、義大利的2,451.8公噸及法國的2,436.5公噸。

第六至第八名依序為俄羅斯2,298.5公噸、大陸1,948.3公噸、瑞士1,040公噸，均持有達1,000公噸以上規模，第九名的日本為846公噸、第十名印度是758公噸。另台灣黃金儲備占外匯儲備的比重為4.5％，高於大陸的3.5％及日本的3.8％，更遠高於黃金儲備104.4公噸、排名第36的南韓、占比1.4％。