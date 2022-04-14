主競賽單元入選了《Broker》、《分手的決定》2部韓片。（摘自韓網）

李政宰首部自導自演電影《Hunt》也進入午夜放映單元。（摘自韓網）

2022年坎城影展今（14日）公布入圍名單，相較於前2年因新冠肺炎疫情影響氣氛低迷，今年片單相當華麗，其中非競賽單元就有「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）新作《捍衛戰士：獨行俠》、湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演傳記電影《貓王艾維斯》，以及《瘋狂麥克斯4》導演喬治米勒（George Miller）執導、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）主演《三千年的渴望》等強片。

韓片更是大放異彩，主競賽單元就入選了2部，《下女的誘惑》導演朴贊郁睽違6年推出新作《分手的決定》，找來大陸女星湯唯主演，2部都入選了主競賽單元，這也是朴贊郁第4度敲開坎城影展的大門，他說「在疫情尚未結束的情況下參與影展，感覺更特別，我一定會比任何人都要更長時間地為這些電影起立鼓掌」，湯唯得知消息後也表示「我非常開心，也恭喜導演、演員及所有工作人員，希望所有人都能重新回到電影院，早日回歸正常生活」。

另一部則是《小偷家族》日本名導是枝裕和首部韓國電影《Broker》，邀來宋康昊、裴斗娜、姜棟元、IU（李知恩）主演，該片也是IU首部演出的商業電影，她日前在訪問中親自證實會出席，並表示心情既激動又期待。還有《魷魚遊戲》男主角李政宰首度自導自演《Hunt》也進入午夜放映單元，他興奮表示「對於我的導演處女作能夠在坎城影展首映，感到非常榮幸，也期待會得到好的回響」。

另外，開幕片則是翻拍日本賣座惡搞片《一屍到底》的法國黑色喜劇片《Z》，由《大藝術家》奧斯卡最佳導演米歇爾哈札納維西斯（Michel Hazanavicius）編導，故事圍繞在一群想以直播方式努力拍出活屍片的工作人員經歷的一連串荒謬意外。2022年坎城影展將在下月17日至28日登場。