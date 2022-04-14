《青春弒戀》入選「Best of the Best」單元。（長龢有限公司提供）

義大利烏迪內遠東國際影展（簡稱義大利遠東影展）為亞洲電影前進歐洲市場的重要舞台，於近日公布入圍及入選名單，共4部台灣作品及2部電影企劃案入選，其中就有陳駿霖執導，柯震東、徐若瑄主演的愛情電影《初戀慢半拍》，以及破億熱賣恐怖片《咒》入選競賽單元。

柯震東在《初戀慢半拍》飾演29歲卻還是個母胎單身的「媽寶」，直到遇見徐若瑄才初嘗戀愛滋味，兩人上演姊弟戀。對於獲得國際影展青睞，柯震東表示：「很開心電影入選了遠東影展，也希望大家可以健康平安的一起進戲院看《初戀慢半拍》。」徐若瑄則說電影在海外舉行世界首映，很榮幸也很興奮，但因為監製李耀華堅持演員們要等到上映前的首映會大家才能一起看，讓她不禁苦笑說：「太期待太羨慕可以先看的人，所以很生監製的氣。」

何蔚庭與胡至欣執導的《青春弒戀》則入選「Best of the Best」單元，以及由國家電影及視聽文化中心修復的《一代劍王》入選「經典修復」單元，另外在官方「Focus Asia」創投市場展，由童思玫製片、洪子烜執導的《劫獄》與黃詩珊製片、朱駿騰執導的《滅無明》兩企劃案入選。

義大利遠東影展將於4月22日至30日於義大利烏迪內舉辦，「Focus Asia」創投市場展則於4月26日至28日實體與線上同步舉行，台灣入圍入選的4部電影作品將於影展期間放映，大會將在4月30日揭曉最終得獎名單。