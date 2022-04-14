《大新聞大爆卦》

2022年桃園市長選舉高潮迭起，國民黨台北市議員羅智強宣布參選後，引發一連串風波，外界盛傳國民黨主席朱立倫有意徵召民調落後的桃園立委呂玉玲參選，前高雄市新聞局長王淺秋則透露，目前國民黨中央屬意徵召桃園立委魯明哲參選桃園市長。

王淺秋今(14日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，如果羅智強心灰意冷、退了黨，國民黨中央就解套了；若羅沒有放棄，一直勤走桃園基層，反而會給黨中央很大的壓力。

王淺秋質疑，國民黨祕書長黃健庭在記者會上說，可能連民調都會排除羅智強，語句不是很清楚，「是排除這個人，還是連民調都排除？」

王淺秋接著指出，國民黨智庫執行長柯志恩透露，民調是她做的，會把羅智強納入；據說目前國民黨中央已屬意徵召魯明哲，是否徵召在於對方是不是真的願意。王透露，黨內評估若被徵召，很少有不願意的，只要把相關資源準備好以及協調好，就會準備這樣做，因此，民調可能會把羅智強納進去，但最後黨中央還是會朝徵召魯明哲的方向走。