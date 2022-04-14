為提升國產咖啡產業競爭力，強化垂直整合與橫向聯繫功能，農委會農糧署輔導咖啡產區農友、農民團體及相關產業公協會團體等，14日正式成立咖啡產業策略聯盟，以「媒合市場供需穩定價格」、「培訓咖啡生產者知識與技術」及「提升國產咖啡品牌形象」等核心價值，協助國產咖啡產業提升整體競爭力邁向國際，讓臺灣精品咖啡在世界咖啡版圖上發光閃耀。

農糧署表示，近年來我國咖啡消費風潮盛行，咖啡業者創下許多世界第一，包括世界咖啡大師競賽、世界烘豆競賽、世界拉花競賽等世界冠軍，此外，咖啡農友用心栽種的咖啡生豆也多次獲得咖啡品質協會（CQI）全球最高分肯定，並在我國與卓越咖啡聯盟共同舉辦「典藏臺灣精品咖啡國際競標（Taiwan PCA）」活動創下歷史最高成交均價與成交單價，更成功拓展日本東京、北海道、沖繩等40家咖啡廳通路，顯示我國咖啡產業菁英人才濟濟。

為整合與強化台灣咖啡產業競爭優勢及資源，改變以往單打獨鬥經營模式，該署輔導咖啡產業產官學等代表召開「籌組咖啡產業策略聯盟」工作會議，共同推選臺灣咖啡研究室林哲豪擔任總召集人，並設立生產處理組、品質管理組、行銷通路組與休閒及文化組等4個工作小組，未來將推廣適地適種品種、病蟲害共同防治、嚴控產品品質安全、人才與技術交流、全力拓展內外銷市場、形塑品牌形象及打造六級化產業等重要工作，讓國產咖啡產業持續成長。

農糧署說明，我國自然條件佳，非常適合咖啡種植，島嶼型氣候更為國產咖啡添加獨特風味，為推廣台灣精品咖啡給國內外消費者，該署除輔導咖啡產業策略聯盟辦理「2022典藏台灣精品咖啡國際競標競賽」外，今日成立大會也特別邀請農委會主委陳吉仲與農糧署副署長姚志旺，共同見證聯盟與國內知名咖啡連鎖通路業者「路易莎咖啡」簽訂合作備忘錄，預計由聯盟統籌旗下優質生產者供應連鎖通路所需國產精品咖啡1.2公噸，讓國內消費者能夠認識且更加便利地品嚐到台灣精品咖啡，期許國人一同以行動支持國產咖啡。