各縣市疫情多點爆發，桃園市議員接獲民眾投訴，指出學校與周邊補習班停課時間不一，中間有4天落差，造成家長及學生的困擾；對此教育局回應，該間學校因陸續出現2名確診學生，學校停課時間才會與補習班不同，由於有家長陳情，經評估後認為該補習班沒有風險，為此已經將停課時間同步。

桃園市議員黃敬平、八德區市議員參選人張碩芬反映，八德區大成國小因有確診個案，教育局公告學校、周邊補習班停課不一致。陳情家長轉述，學校停課時間為8日至17日，停課10天、18日復課，周邊補習班因與確診者有密切接觸也要跟著停課，但停課時間卻是12日至21日、22日復課，有4天時間無法安排小孩下課後的照護，非常困擾。

黃敬平批評，教育局停課日期一改又改、停課新舊制搞不清楚，三天兩頭造成家長困擾；張碩芬指出，當時也有很多家長打去教育局反映，但教育局都不給予正面回覆，讓家長們無所適從。

教育局說明，大成國小先出現1名確診個案，該名個案就讀建文兒童課後照顧服務中心，因此停課時間訂為8日至17日，停課10天、18日復課，後來大成國小又增加1名確診者，而新確診者就讀經典文理美語短期補習班，因此經典文理補習班停課時間才會較晚。

教育局說，考量家長有托育需求，且評估經典補習班匡列採檢人員都無異狀，所以已經停課時間改為8日至17日、18日復課，與大成國小、建文兒童課後照顧服務中心相同。