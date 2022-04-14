因為在網路上發布中共革命歷史事件圖片被許多網民攻擊「故意忽視女性」，中國共青團中央通過社交帳號批評「極端女權已成網絡毒瘤」，在大陸引發罕見的性別議題重大爭議。共青團稱其網路編輯人員遭到網路暴力，這些網民對共青團的攻擊行為「突破了底線」。

《英國網廣播公司》（BBC）報導說，共青團中央還貼出了一些網友評論的截圖，其中一則留言說：「一共6張圖連1個女性也沒有，都是男性，你們是怎麼如何避開這些為國家鼎力奮鬥的女英雄？」

共青團中央的全名是「中國共產主義青年團中央委員會」，是中共黨內青年組織共青團的領導機構，幾乎大多數中國受過較完整教育的年輕人都曾是共青團成員。該組織的微博帳號擁有1700多萬粉絲，它發表的文章說，「『極端女權』興風作浪久矣，雖然每次『發作』都能蒙蔽不少網友，好在時間越長，其真面目暴露越明」。

該微博文章說，凡事都能莫名其妙往女權上引的人是為了製造「性別對立」，吸引流量和借機斂財。「近期一連串事件表明，『極端女權』已經越來越猖獗，毒性越來越劇烈。全網齊心切除毒瘤，還網絡一份清朗，已經刻不容緩！」

報導說，共青團中央的嚴厲警告迅速在微博引發討論。截至北京時間4月14日下午，該帖子被轉發了近60萬次。很多轉發的網友並不認同這種說法，一些人指責該組織帶頭對女權汙名化。

有網友批評道：「不關注疫情形勢，不跟進豐縣『鐵鍊女』，在女性權益受到侵犯時漠不關心，卻揪著個別人的言論不放，到底是誰在製造對立？」「把極端男權也發出來看看吧，我經常收到騷擾留言，從來沒人管」，另一名網友寫道。還有網友指責共青團中央列出的所謂「極端女權」言論僅獲得3個讚，並沒有代表性，原帖的評論區似乎在引發爭議後被關閉。

在中國社交媒體上，女權主義是一個高度爭議性的話題。一些批評男女不平等或女性遭到不公待遇的網民常被貼上「影響社會穩定」的標簽，或被指責煽動「性別對立」。

大陸官方也不斷加強對於女權聲音的管控。2018年，在#MeToo運動風起雲湧時，擁有近20萬粉絲的「女權之聲」的社交媒體帳號被審查者永久封禁。一些網友還使用「女拳」這樣的諧音詞來形容他們認為激進的支持女權，或是反對男性沙文主義的人。

在同一日，官方媒體《北京晚報》也以《豈任「女拳」興風作浪肆意播毒！揮舞大棒的假女權是時候管管了》為題發表評論，稱「『女拳』亂打，已成為當下輿論場不容忽略的奇葩現象。」