《歐亞時報》（The EurAsian Times）14日報導，先前因德國廠商不願意提供發動機，引發泰國反彈的中國大陸潛艦軍售案，近期再度傳出壞消息，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）直言：「我們能拿一艘沒有發動機的潛艦怎麼辦？我們幹嘛買它？」

帕拉育警告，若中國大陸無法如合約所示，於出售給泰國的S26T型潛艦上安裝德製MTU 396柴油發動機，將可能導致該軍售案擱淺，並對該案目前的情況發表看法：「我們能拿一艘沒有發動機的潛艦怎麼辦？我們幹嘛買它？」

當記者問到泰方是否能取消交易時，帕拉育表示，政府將根據採購程序考慮此事，但就算泰國決定不向中國大陸購買潛艦，雙方關係也不會受到影響，並強調中泰當局持續進行密切合作，希望能夠解決此問題。

泰國皇家海軍2015年選定中國大陸039B型元級潛艦的外銷版，以重建失落數十年的水下戰力，該級艦被稱為S26T型，最初預定採購3艘，首艦2018年於武漢開工建造。但近期卻傳出MTU公司拒絕為這批潛艦提供發動機，德國駐泰國武官多特（Philipp Doert）告訴《曼谷郵報》（Bangkok Post），該型設備已被確認用於軍事目的，且在進行對外軍售前，中國大陸根本沒向德國通知相關事宜。

《歐亞時報》指出，雖然中國船舶工業與海洋工程公司（CSOC）提議以陸製MWM 620等發動機作為替代方案，但泰國皇家海軍堅持維持原合約，採用在國際享有盛名的德製發動機。