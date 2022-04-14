Matzka將舉辦《事情是這樣的》演唱會。（十一音樂提供）

Matzka將於5／14舉辦《事情是這樣的》演唱會，昨（13日）先上線新單曲〈Bro Night〉，是一首歌頌男性情誼的歌，Matzka請到好友「靈魂歌姬」家家及張與辰Vic合唱，創作靈感則是來自歌壇「東方不敗」張清芳的〈Men's Talk〉。

他提到「事情是這樣的」，因歌詞唱「後來我才知道，有些話你只對朋友說...」，Matzka回應：「其實有些話不是不能跟另一半說，而是真正懂的，只有那些已經成為彼此人生樹洞的患難兄弟！」又表示：「尤其對已婚男子來說，偶一為之的 Bro Night，更是生活中必要的調劑。」

Matzka說：「我一聽到這類曲子，就很直觀的想到家家的聲音，想當然爾，她就是理想夥伴！」提到Vic的部分，則是因為在其他曲目中，張與辰有協助他配唱，「所以就請他幫我編寫合聲，而《Bro Night》兩位好友的大力協助下，果然就變成我想像中的樣子！」

三個人在錄音室中，必須一人分飾多角，各唱 3-5 個聲部，更要模仿詮釋各種不同的聲音表情，來呈現聚會現場的熱鬧互動。Matzka一開場就以傳教的口吻感謝另一半，Vic則以高亢的花腔，展現充滿soul的靈魂騷味，飛快炒熱氣氛。家家則為充滿男人味的〈Bro Night〉帶來溫柔氣息，但最後還是給男人們一記回馬槍，只見她在歌曲結尾一記威力超強的口白：「好了！全部給我回家！」就像是不管「Bro Night」再怎麼胡鬧，最終還是要回到現實。

Matzka也公佈將於4月底發行最新專輯《事情是這樣的》，5／14在Zepp New Taipei舉辦《事情是這樣的》演唱會，門票16日中午12點開賣，售票請洽「KKTIX」 。