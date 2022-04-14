媽祖神蹟帶他走出情傷！1名男子遭交往9年的女友背叛，女友選擇了他人，他心碎之下決定製作看板寫「療傷中，請送給我祝福、加油打氣」並沿路帶著看板參加媽祖遶境，照片曝光讓其他網友紛紛為他加油，留言說「願媽祖婆大顯神威助走出傷痛」、「走就對了，前面一定有更好的等著你」。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發表照片表示，她的同學「被」交往9年的女友分手，該同學選擇製作看板寫「療傷中，請送給我祝福、加油打氣」並帶著看板參加媽祖遶境，目前仍在路程中；照片曝光引發討論，網友紛紛留言「加油，希望散完心之後一切順利」、「願媽祖婆大顯神威助走出傷痛」、「走就對了，前面一定有更好的等著你」、「加油，盡量轉移注意力，時間會沖淡一切的」。

1名男網友遭交往9年的女友背叛，女友選擇了他人，他心碎之下決定製作看板寫「療傷中，請送給我祝福、加油打氣」並沿路帶著看板參加媽祖遶境。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

先前也有1名女網友分享，她帶兒子參與遶境，兒子則背上看板寫「我媽很瘋狂，送我小六畢業禮物環島」，她在2年前曝光照片笑說「一早就衝往白沙屯媽祖所在，感受一下台灣的民俗盛事！這些信徒都超強大的，我覺得比我這個瘋狂媽咪還狂」。