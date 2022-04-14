俄羅斯官媒今天報導，其黑海艦隊旗艦「莫斯科號」因彈藥爆炸「嚴重受損」；烏國南部軍事指揮部則證實，這艘巡洋艦遭到烏軍2枚飛彈擊中而起火燃燒。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，據俄羅斯國防部說法，莫斯科號飛彈巡洋艦（Moskva）先是起火燃燒，此後船上彈藥爆炸，船員全數疏散，目前起火原因不明。

烏克蘭官員則稱，敖德薩（Odesa）一帶的海王星（Neptune）反艦砲台對莫斯科號造成2次打擊，使這艘186公尺長的巡洋艦起火燃燒。

敖德薩州（Odesa）州長馬欽柯（Maksym Marchenko）

表示：「如今證實，莫斯科號飛彈巡洋艦已經如蛇島（Snake Island）駐軍所說，下地獄去了！」

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）也稱，莫斯科號「有令人驚喜的事件發生」。他在YouTube影片中提到，該艦火勢非常猛烈，不清楚它在海上能否獲得支援。

搭載510名船員的莫斯科號負責率領俄軍在海上對烏克蘭發動攻擊，也是俄國海軍的重要軍力象徵。

在俄烏衝突初期，莫斯科號曾向鎮守黑海港市敖德薩南方蛇島的烏國邊防部隊喊話，要求對方投降，結果遭到島上的士兵以髒話反嗆：「你們去死吧！」