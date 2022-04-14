俄羅斯入侵烏克蘭後，在全球造成一系列連鎖反應，其中包括糧食等大宗商品價格的上漲，糧食安全已經成為當前國際社會普遍關注的重要議題，對國家安全乃至世界的穩定至關重要。中國外交部發言人趙立堅今天（14日）在例行記者會中評論，世界各國不應為美國的單邊制裁買單。

趙立堅表示，俄烏衝突爆發後，美國及其盟友發起一輪又一輪對俄羅斯的單邊制裁，但制裁沒有解決任何問題，反而使本就不樂觀的世界經濟形勢雪上加霜。包括糧食安全問題，「我注意到就連美國總統也不得不承認，對俄制裁讓許多國家付出代價，糧食短缺成為現實。」

趙立堅指出，他也注意到德國外交政策網站刊文指出，糧食價格上漲恐將在阿拉伯世界引發飢餓暴動，導致政治動蕩。當前世界各國既要應對新冠疫情，又要設法復甦經濟，已經夠困難的了。在此背景下，全方位無差別制裁不僅會造成新的不可挽回的損失，還可能衝擊現有世界經濟體系，使國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦，最終讓各國人民為此付出沈重代價。這不公正，也不合理，更有違國際道義和全球民心。

趙立堅重申，處理國際地區熱點問題，並不是只有戰爭和制裁選項，對話談判才是根本解決之道，也是最符合各方利益的正確出路。國際社會應繼續為推動俄烏談判進程提供助力，為政治解決創造條件。

趙立堅呼籲，美國作為烏克蘭危機的始作俑者，更應該深刻反思，改一改蠻橫霸道的老毛病，勸和促談，而不是拱火澆油。同時美國作為世界大國更有責任維護世界經濟體制、規則、基礎的穩定，不應讓世界各國為美國的單邊制裁買單。